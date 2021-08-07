Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor Açıklaması
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor Açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı 17 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı 17 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sarı-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Emir Ortakaya, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Hayalini kurduğum ve hedeflediğim büyük Fenerbahçe camiasına katıldığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden genç oyuncu, "Büyük pay sahibi olan Tahir hocama ve Kemal ağabeyime de çok teşekkür ederim. İnşallah kimseyi mahcup etmem ve çok güzel günler bizi bekler." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise Emir Ortakaya'nın transferinin sarı-lacivertli takımın geleceği adına atılmış önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Genç oyuncunun transferiyle ilgili FB TV'ye görüşlerini aktaran Pirşen, şunları kaydetti:

"Emir, bizim bir süredir takip ettiğimiz genç bir kardeşimiz. Potansiyelinden bana hep bahsediliyordu. Gençlerbirliği de Barış Alıcı ile ilgilenince, böyle bir fırsat oldu. Emir'i önümüzdeki yılları düşünerek transfer ettik. Biz ona kalitesi için yönelmiştik ama Fenerbahçeliliği de bizi ayrıca cezbetti. Yaptığımız özel konuşmalarda da nasıl motive olduğunu gördük. İnşallah birkaç sene içerisinde A takımda izleyeceğimiz bir kardeşimiz. Biz altyapıda doğru hikayeler yazmaya çalışacağız. Emir'i sadece bir altyapı transferi olarak değil aslında bir A takım adayı olarak getirdik. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu iddiamız, fikrimiz ve beklentimiz doğrulanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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