Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul'a geldi. 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçe'ye dönen Pereira, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi.Teknik direktör Pereira'yı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.


Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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