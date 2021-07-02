Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü'ne 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü'ne 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu çözüme kavuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı. Kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin'in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti. 2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı" denildi.

VITOR PEREIRA: YARIM KALAN HİKAYEYİ ŞAMPİYONLUK KUPALARIYLA TAÇLANDIRMA ZAMANIFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikaye mutlu bir sona kavuşacak" dedi."TARAFTARIMIZIN STADYUMDA YARATTIĞI COŞKUYU ÇOK ÖZLEDİM"Fenerbahçe'nin kendisine çok iyi bir vizyon ve plan ile geldiğini belirten Pereira, "Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi. Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.34 MAÇLI SON 5 SEZONDA FENERBAHÇE'DE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TEKNİK DİREKTÖR 52 yaşındaki teknik adam, 40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe'de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör durumunda. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07'lik puan ortalaması tutturdu.MAÇ BAŞI PUAN VE GOL ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKİCİKariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2'nin altına düşmeyen Pereira, Porto'da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos'ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai'da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.5 FARKLI LİG, 3 FARKLI ŞAMPİYONLUK

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki 2'nci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3'üncü sırada, 2015-2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig'i 2'nci sırada bitirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı