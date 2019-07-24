Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçları D-Smart'ta

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ile Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele ettiği AUDI CUP D-Smart'ta yayınlanacak.

25 Temmuz Perşembe günü (YARIN) Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.30'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Real Madrid ve Totthenham yer aldığı Audi Cup maçları da 30-31 Temmuz'da D-Smart ekranlarında olacak.

Kaynak: DHA