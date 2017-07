Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Formaları Tanıtıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde birinci sahada gerçekleştirilen forma tanıtımına, sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar, Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici katıldı.



Takımın klasik çubuklu formasını Mehmet Ekici, bu sezon için özel tasarlanan sarı formayı Nabil Dirar ve yeşil formayı ise Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena tanıttı.



Futbolcular, tek tek forma tanıtımının yapıldığı sahaya gelip basın mensuplarına poz verdi ve topla kısa bir gösteri yaptı.



Yeni transferlerden Mehmet 11, Valbuena 28, Dirar ise 17 numaralı formayı giyecek.



Tanıtımdan sonra açıklamalarda bulunan Mehmet Ekici, çubuklu formanın favori olduğunu belirterek, "En çok bu formayı sevdim ve bu formayla şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dedi.



Valbuena da üzerindeki yeşil formayı çok beğendiğini vurgulayarak, "Umarım bu sezon bu formayı sık sık giyeriz. Taraftarlarımız da umarım bu formadan çok alır ve stadımızı bu formayla doldururlar. Bu formayı taşıdığım için gurur duyuyorum." diye konuştu.



Her formanın çok iyi şekilde dizayn edilmiş olduğunun altını çizen Valbuena, şöyle devam etti:



"Bizim için durum ne olursa olsun her zaman motivasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor ama formalar çıkmadan önce bütün futbolcular yeni formaları merak eder. Bir tutkudur bizim için yeni formalar. Yine de ne olursa olsun, biz motivasyonla sahada en iyiyi yapmalıyız."



Dirar da Fenerbahçe'ye herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyerek, "Geçen sezon ben de Fenerbahçe'ye karşı forma giydim ve saygı duyduğumuz bir takımdı. Fenerbahçe her zaman saygı duyulması gereken bir takım. Bu sezon da bu böyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon ilk defa giyilecek sarı formanın tanıtımını yapan Nabil Dirar ise üzerinde bulunan sarı formayı fazlasıyla beğendiğini anlatarak, "Çok hoşuma gitti. Materyal olarak son derece hafif. Kendimi içinde çok rahat hissettim. Ancak favorim çubuklu forma. Umarım bütün formalar bize bu sezon şans getirir." ifadelerini kullandı.



Neustadter, takım arkadaşlarına soru sordu



Forma tanıtımı sırasında sarı-lacivertlilerin Rus oyuncusu Roman Neustadter, takım arkadaşı Valbuena'ya soru sordu.



Neustadter'in "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna Valbuena, "Öncelikle sen beni burada ilk günden bu yana iyi ağırlamadın. Beni karşılaman çok kötüydü. Ciddi olursak çok iyi bir takım buldum burada. Saha içinde ve dışında eğer iyi anlaşırsak farkı oluşturan noktayı buluruz. Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz bu sezon. Onlarla birlikte kupa kazanmak için sabırsızlanıyoruz." şeklinde cevap verdi.