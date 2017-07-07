Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Formaları Satışa Çıkıyor

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların yanı sıra kentin tek Fenerium mağazasını bünyesinde bulunduran Optimum AVM, sarı-lacivertli taraftarları takımlarının Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda giyeceği formalarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Taraftarın merakla beklediği formalar, 8 Temmuz Cumartesi günü, sarı-lacivertli kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasında olacak. Tasarımları büyük merak konusu olan profesyonel futbol A takımının yeni sezonda giyeceği forma ve antrenman kamp ürünleri, Fenerium'un Adana Optimum mağazasında, Türkiye geneline yayılmış tüm mağazalarla aynı anda satışa sunulacak.

Fenerbahçe taraftarları, yeni sezon formalarının yanı sıra kulübün lisanslı erkek, kadın ve çocuk tekstil ürünlerine sahip olabilecekler.

