Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Formaları Adana'da Satışa Çıkıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları, 8 Temmuz Cumartesi günü Adana'da satışa çıkıyor.



Adana Optimum AVM'deki Fenerium mağazası, sarı-lacivertli taraftarları, takımlarının Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda giyeceği formalarla buluşturacak.



Taraftarların merakla beklediği formalar, 8 Temmuz Cumartesi günü, sarı-lacivertlilerin lisanslı ürünlerinin satıldığı Adana Optimum AVM'deki Fenerium mağazasında olacak. Tasarımları büyük merak konusu olan profesyonel futbol A takımının yeni sezonda giyeceği forma ve antrenman kamp ürünleri, Türkiye geneline yayılmış tüm mağazalarla aynı anda satışa sunulacak.



Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda giyeceği formalarının yanı sıra kulübün lisanslı erkek, kadın ve çocuk tekstil ürünlerine sahip olabilecekler. - ADANA