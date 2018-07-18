Fenerbahçe Yeni Sezon Formalarını Tanıttı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda giyeceği maç formaları açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adidas'ın ürettiği 3 forma da 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle yarın satışa çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk forması "efsane çubuklu" diye nitelendirilen forma oldu. Geçen sezona göre çubukları daha geniş ve iki renkli "V" yakaya sahip çubuklu forma taraftarın beğenisine sunuldu.

Fenerbahçe'nin deplasman forması ise petrol ve aqua mavi renklerin birleşimi ile üretildi.

3. FORMADA HAKİM RENKLER SARI VE BEYAZ

Sarı-lacivertlilerin üçüncü formasındaki hakim renkler ise sarı ile beyaz oldu. Tasarımda enine çizgili sarı ve beyaz renkli çizgiler yer alıyor.

Formalarda yer alan "ClimaCool" teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor.

Öte yandan yetişkin formaları ile çocuk seti 189, genç formalar 139 liradan satışa sunulacak.