Fenerbahçe'nin Yeni Kalecisi Kameni İlk İdmanına Çıktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.00'de başlayan basına kapalı antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.



KAMENİ ANTRENMANDA



Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçerek takıma dahil edilen yeni transferlerden Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, kampa katıldı ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan milli takım kadrosunda yer aldıkları için kampa dün katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile bugün kampa dahil olan yeni transferlerden Nabil Dirar'a antrenman öncesi çeşitli test ve ölçümler uygulandı.



Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.



DÜZCE / DHA (fotoğraflı)