Fenerbahçe'nin Yeni Kalecisi Harun Tekin Formayı Giydi

Fenerbahçe'nin 2 milyon euroya Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, sarı-lacivertli takımın formasını giydi.

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Harun Tekin, bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri sırasında Fenerbahçe atkısıyla poz veren 29 yaşındaki kalecinin bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 2 milyon euro bonservis ödeyecek, Harun ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun yıllık ücretinin ise 1.5 milyon euro olacağı belirtildi.

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