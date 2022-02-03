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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli ekibin 23 kişilik UEFA Konferans Ligi A listesi açıklandı. Listede şu isimler yer aldı:

" Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mergim Berisha, Altay Bayındır, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Haber

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