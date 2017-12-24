Fenerbahçe'nin Tribün Liderlerinden "Dadaş Mehmet" Öldürüldü

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olay, Güngören Posta Caddesi üzerinde bir kahvehane önünde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada arkasından gelen şüpheli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Altunkaynak'ı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren şüpheli kişinin aramaları sürerken "Dadaş Mehmet"in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olayın görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre "Dadaş Mehmet"i öldürdüğü öne sürülen şahsın kaçtığı sokak içerisinde bir araca binerek olay yerinden ayrıldığını belirtti.



Fenerbahçe tribün liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak namı değer Dadaş Mehmet'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Göngören Kuyulu Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.



"16- 17 EL ATEŞ EDİLDİ"



Görgü Tanığı Mustafa Göl, "Maç çıkışı elinde çay bardağıyla aşağıya doğru yürüyordu, arkadan biri geldi, mermileri saydırmaya başladı kardeşimize. Oda buraya düşüyor. Yapan elemanda buradan kaçarak yolun karşına doğru kaçıp gidiyor. Genç 25 yaşlarında bir çocuktu. 16-17 tane kurşun attılar" dedi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



(Ufuk Kıvık/İHA)