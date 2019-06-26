Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Robert Skov kimdir?

Son dakika transfer haberlerinde Fenerbahçe'den süpriz transfer girişimi geçiyor. Sarı lacivertliler, Danimarkalı Robert Skov için görüşmelere başladığı, transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Transfer gelişmelerini yakından takip eden taraftar, Skov'un araştırmaya başladılar. Peki Robert Skov kimdir? Kaç yaşındadır, mevkisi nedir? İşte Robert Skov hakkında merak edilenler...

ROBERT SKOV KİMDİR?

Robert Skov, 20 Mayıs 1996'da Danimarka'nın Silkeborg kentinde doğdu. Futbola başladığı SIF altyapısından 2013 yılında Silkeborg U19'a transfer oldu. 2015'de A takıma yükselen oyuncu, 2018 yılında 1 milyon Avro karşılığında Kopenhag ile sözleşme imzaladı.

Kopengah'da forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Robert Skov bu sezon göstermiş olduğu performans ile adından sıkça söz ettirdi. 38 karşılaşmada süre alan Skov bu süreçte takımı adına 24 gol kaydetti. Skov ayrıca 6 asistlik performans da üretti. Skov'un Kopengah ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcu için belirlenen piyasa değeri 13 milyon Euro.

Robert Skov hangi mevkide oynuyor?

Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı genç yıldızın esas mevkisi, sağ kanattır fakat orta saha ve son kanatta da görev yapmaktadır.