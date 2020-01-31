Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
31.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:31
Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan kiralanan ve dün lisansı çıkarılan Simon Falette de kafilede yer aldı.
- İstanbul
Fenerbahçe'nin Trabzon'a götürdüğü 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor: "Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç."
- İstanbul
Kaynak: DHA
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