Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı Tazminat Davası'nın ilk duruşması bugün görüldü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlk günden beri dimdik ayakta duran Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında olacağız ve hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Spor