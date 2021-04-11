Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Gaziantep
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Gaziantep

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Gaziantep

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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