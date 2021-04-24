Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde haftaya 2. sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, yarınki Kasımpaşa maçında 3 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Mesut Özil'e teknik heyet karar verecek

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut'un durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Mesut Özil, kadroya alınması durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

Yıldız isim, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Mesut, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

9 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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