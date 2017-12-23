Fenerbahçe'nin Serisi Konya'da Bitti
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Milosevic'in şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.
32. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında topla buluşan Ali Çamdalı'nın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.
33. dakikada Valbuena ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Aatif'ın kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan topu kornere çeldi.
34. dakikada Isla'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.
43. dakikada Mehdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
58. dakikada Isla'nın geri pası kısa düşünce topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girerek sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
66. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aatif'ın ortasında altıpas üzerinde Soldado'nun kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Serkan kurtardı.
69. dakikada sol kanattan Valbuena'nın köşe atışında altıpas içinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Alper Potuk'un şutunda kaleci Serkan topa iki hamlede sahip oldu.
85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Vedat'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Manyama'nın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Fernandao'nun şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Ferhat Öztorun xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Filipovic xx, Mehdi Bourabia xxx (Fofana dk. 59 x), Jonsson xx (Manyama dk. 81 x), Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Vedat Bora xx (Musa Araz dk. 85 ?), Deni Milosevic xx
Yedekler: Carlgren, Abdulaziz, Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan, İsmail Güven
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Fenerbahçe: Volkan xx, Josef de Souza xx, Isla x (Fernandao dk. 86 x) Hasan Ali x, Neto x, Oğuz Güçtekin x (Soldado dk. 46 x), Aatif xx (Alper Potuk dk. 67 xx), Mehmet Topal xx, Dirar xx, Valbuena xx, Giuliano x
Yedekler: Erten Ersu, Kameni, Yiğithan, Samed Karakoç, Serhat Kot, Ozan Tufan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ömer Ali Şahiner (dk. 58) (Atiker Konyaspor), Mehmet Topal (dk. 69) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mehdi, Ferhat Öztorun, Vedat Bora, Manyama (Atiker Konyaspor)
(İHA)