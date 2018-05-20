Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşiyor.

Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Real Madrid ve Liverpool'un da zaten kupaya katılım hakkını elde etmesiyle bir eleme daha az oynayacak olan Fenerbahçe 3. ön eleme turundan kupaya katılacak.

Sarı lacivertlilerin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de şimdiden belli.

BENFICA VE DINAMO KIEV LİSTEDE

Buna göre Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olması beklenen dört takımdan ikisi netleşti. Bu takımlar Benfica ve Dinamo Kiev oldu.

Diğer iki takım ise 2. ön eleme turunda yapılacak karşılaşmalardan sonra belli olacak. Bu turda seri başı olan Basel ve Ajax, seri başı olmayan PAOK ve Sturm Graz'la eşleşecek. Bu maçların galibi olan iki takım Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLABİLİR

3. ön eleme turunda doğrudan yer alacak Belçika ve Çekya ekipleri henüz belli olmadığından bu turdaki seribaşı durumu halen netleşmedi. Az da olsa Fenerbahçe'nin de seri başı olma şansının bulunduğunu bu durumda eşleşebileceği takımların değişebileceğini de belirtelim.