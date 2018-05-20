Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bazıları belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşiyor.
Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Real Madrid ve Liverpool'un da zaten kupaya katılım hakkını elde etmesiyle bir eleme daha az oynayacak olan Fenerbahçe 3. ön eleme turundan kupaya katılacak.
Sarı lacivertlilerin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de şimdiden belli.
BENFICA VE DINAMO KIEV LİSTEDE
Buna göre Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olması beklenen dört takımdan ikisi netleşti. Bu takımlar Benfica ve Dinamo Kiev oldu.
Diğer iki takım ise 2. ön eleme turunda yapılacak karşılaşmalardan sonra belli olacak. Bu turda seri başı olan Basel ve Ajax, seri başı olmayan PAOK ve Sturm Graz'la eşleşecek. Bu maçların galibi olan iki takım Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak.
FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLABİLİR
3. ön eleme turunda doğrudan yer alacak Belçika ve Çekya ekipleri henüz belli olmadığından bu turdaki seribaşı durumu halen netleşmedi. Az da olsa Fenerbahçe'nin de seri başı olma şansının bulunduğunu bu durumda eşleşebileceği takımların değişebileceğini de belirtelim.
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Gönder bize kuşları varna dan denize atalımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenerbahçe rezil etme biziCevap Yaz Yayından Kaldır
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FENER SENİN EZİKLİĞİNİ ZEVKLE İZLİCEZ KUMPAS DERSİNİZ ORDADA :DCevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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İNŞALLAH REZİL OLURSUN FENERBAHÇE BETER OL ORDADA KUMPAS DE BAKALIM KİMLE YAPARSAN ONUN TARAFTARIYIZ HAİNLERİ EZİNCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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Fenere avrupada başarılar dileyorum.Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır