Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi Fenerbahçe, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı.

Mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. Sarı lacivertli takımın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü kamp bugün sona ermiş oldu.Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA