Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, Yunan liginde Ionikos'i 1-0 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, Yunan liginde Ionikos'i 1-0 yendi

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, Yunan liginde Ionikos'i 1-0 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde Ionikos'i 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde Ionikos'i 1-0 yendi.

Maçın tek golü, 17. dakikada Georgios Masouras'dan geldi. Olympiakos, ligde 9. hafta sonunda 23 puanla lider durumda.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile 25 Kasım'da karşılaşacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt: Ben hala inanıyorum

Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt: Ben hala inanıyorum

 Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma

 Kayseri maçı sonrası 'Bahane üretmek istemiyorum' diyen Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor

Kayseri maçı sonrası "Bahane üretmek istemiyorum" diyen Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title