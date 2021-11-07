Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, Yunan liginde Ionikos'i 1-0 yendi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde Ionikos'i 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde Ionikos'i 1-0 yendi.
Maçın tek golü, 17. dakikada Georgios Masouras'dan geldi. Olympiakos, ligde 9. hafta sonunda 23 puanla lider durumda.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile 25 Kasım'da karşılaşacak.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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