Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu

Çekya ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile rakip olmak istediklerini ifade etmişti. Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" şeklinde konuşmuştu. Kura çekiminin ardından kulubün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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