Fenerbahçe'nin Rakibi Sivasspor!

Demir Grup Sivas'la bugün deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe basına kapalı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takım taktik ağırlıklı son antrenmanın ardından Sivas'a giderek kampa girdi.

Fenerbahçe'de kritik müsabaka öncesi uzun süren sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Vincent Janssen maç kadrosuna alındı. Sakatlığı bulunan Alper'in yanı sıra Isla ve Eljif Elmas ise İstanbul'da bırakıldı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Sivas'ta cezası biten Aatıf'ı 11'de sahaya sürecek. Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici hamle oyuncuları olarak kadroda yer alacak.

Daum'u geçip rekor kıracak

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bugün yeni bir rekor daha kıracak.

Kocaman, Sivas maçıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak. Daum'a ait 190 maçlık rekoru Osmanlı maçında egale eden Kocaman, Sivas'ta 191. kez sarı-lacivertli takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe'yi 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra bu sezon tekrar takımın başına geçen Aykut Kocaman geride kalan 190 resmi maçta 111 galibiyet, 43 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

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