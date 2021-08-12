Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi belli oldu. Yapılan kura çekilişinin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasına yer aldı. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmelerinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile eşleşme şansı bulunmaktaydı. İnternette kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alan play-off eşleşmeleri hakkında vatandaşlar en çok "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi play-off turundan itibaren temsil edecek olan Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla eşleşti. HJK Helsinki Nefçi Bakü'yü eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA MAÇLARI NE ZAMAN?

Netfçi Bakü-Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İkinci maç ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! - Haberler
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