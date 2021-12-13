Fenerbahçe'nin rakibi kim odu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu? - Haberler
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Fenerbahçe'nin rakibi kim odu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

Fenerbahçe'nin rakibi kim odu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? soruları araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibinin belirleneceği kura çekimi başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim odu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D grubunu 3. olarak bitirerek Konferans Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanmıştı. Fenerbahçe için tarihi gün geldi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Spor severler jeyecanla Fenerbahçe'nin rakibini araştırıyor.Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim odu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık saat 16.00'da çekildi. Kura çekiminin EXXEN'den yayınlandı. Sarı lacivertli temsilcimizin rakibi Slavia Prag oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk maç 17 Şubat'ta oynanacak.

Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

 Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

 Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

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