Fenerbahçe, Avrupa Ligi D grubunu 3. olarak bitirerek Konferans Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanmıştı. Fenerbahçe için tarihi gün geldi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Spor severler jeyecanla Fenerbahçe'nin rakibini araştırıyor.Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim odu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık saat 16.00'da çekildi. Kura çekiminin EXXEN'den yayınlandı. Sarı lacivertli temsilcimizin rakibi Slavia Prag oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk maç 17 Şubat'ta oynanacak.

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