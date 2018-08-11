Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica, Lige Galibiyetle Başladı
Portekiz Premier Ligde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Vitoria Guimaraes'i ağırladı.
Luz Stadında oynanan maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 10,30 ve 38. dakikalarda Pizzi kaydetti. Konuk takımda 76. dakikada Andre Andre ve81. dakikada Guillermo Celis'in attığı goller mağlubiyeti önleyemedi.
FENERBAHÇE, BENFİCA'YI 14 AĞUSTOS'TA EVİNDE AĞIRLAYACAK
Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica'yı 14 Ağustos Salıgünü Ülker Stadı'nda konuk edecek.
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