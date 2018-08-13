Fenerbahçe, 2008-2009 Sezonundan Beri Devler Liginde Gruplara Kalmayı Başaramadı

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için önce Benfica'yı sonra da Play-off'taki rakibini geçmek zorunda olan Fenerbahçe, en son 2008-2009 sezonunda eleme aşamalarını geçerek gruplarda mücadele etmişti. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu sezondan bu yana Devler Ligi'nde sahne alma başarısı gösteremedi. Kanarya, yarın Benfica engelini aşarak, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması özlemini gidermeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin, 2008-2009 sezonundan bu yana ön eleme aşamalarında aldığı sonuçlar şöyle:

2008-2009

Kanarya, 2008-2009 sezonu başında 2. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynanan maçta sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3. ön eleme turuna ismini yazdırdı. Son aşamada Sırbistan ekibi Partizan ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. İstanbul'da oynanan ikinci maçta sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmıştı.

Bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı elde eden Fenerbahçe; Porto, Arsenal ve Dynamo Kiev'in yer aldığı G Grubu'nda sadece 2 beraberlik alarak sonuncu olmuş ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

2010-2011

Sarı-lacivertli ekip 2010-2011 sezonu başında İsviçre ekiplerinden Young Boys ile 3. ön eleme turunda eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-2'lik skorla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, rövanş mücadelesinde ise rakibi 1-0 mağlup olunca UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynadı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda ise Yunanistan temsilcisi PAOK'a ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Rövanşta rakibi ile 1-1 berabere kalan Kanarya, o sene Avrupa'da mücadele etme şansı yakalayamadı.

2012-2013

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Romanya temsilci Vaslui ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip ilk maçında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşma için Romanya'ya giden Kanarya, sahadan 4-1 galibiyet ile ayrılıp ismini play-off'a yazdırdı. Son aşamada Rus ekibi Spartak Moskova ile eşleşen Fenerbahçe, Rusya'da oynanan ilk müsabakada sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan ikinci maç 1-1 beraberlikle tamamlanınca sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Kanarya o sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselmişti.

2013-2014

Sarı Kanarya, 2013-2014 sezonu başında 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Salzburg'la eşleşti. Salzburg Arena'da oynanan ilk maçta mücadele 1-1 tamamlandı. İstanbul'da oynanan ikinci maçta sarı-lacivertli ekip sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak bir üst tura ismini yazdırdı. Play-off'ta Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal ile eşleşen Fenerbahçe, sahasındaki ilk maçta 3-0, İngiltere'de de 2-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmişti.

2015-2016

Sarı-lacivertli ekip 2015-2016 sezonu 3. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shaktar Donetks ile eşleşti. Fenerbahçe evinde oynadığı ilk karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kaldı. Rövanş mücadelesi için Ukrayna'ya giden Sarı Kanarya, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off oynamaya hak kazandı. Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, İstanbul'da da 3-0'lık galibiyet alarak ismini gruplara yazdırdı. Fenerbahçe o sezon grupları geçtikten sonra 3. turda Braga'ya elenerek Avrupa Ligi'ne veda etmişti.

2016-2017

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise Fransız ekibi Monaco ile eşleşti. 3. ön eleme turunun ilk maçında rakibini İstanbul'da 2-1 mağlup eden kanarya, Fransa'da sahadan 3-1 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda İsviçre Ligi ekiplerinden Grasshoppers'ın rakibi oldu. Play-off turunda rakibini evinde 3-0, deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Sarı-lacivertli ekip Son 32 Turu'na yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden taraf oldu.