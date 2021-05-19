Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?
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Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı almasının ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler turnuvaya Play-Off turundan dahil olacak ve bu turu geçmeleri durumunda gruplara kalacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı almasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynama şansı yakaladı. Sarı-lacivertlilerin Play-Off turunda oynayacağı 3 muhtemel rakibi belli oldu. İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR?

Sporx'in derlediği haberde; Fenerbahçe'nin kesinleşen 3 rakibi, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olması kesinleşen diğer ekipler arasında Avusturya Ligi 3.'sü (Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz) Ayrıca Belçika Ligi'nden Genk veya Belçika Ligi'ni üçüncü bitiren ekip de Fenerbahçe'nin olası rakiplerinden biri olacak.

FENERBAHÇE TEK ELEME OYNAYACAK

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda elenecek 6 takım da UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında olacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. turunu geçen 8 takım da Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri arasında olacak. Sarı lacivertli temsilcimiz play-off turunu geçtiği anda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

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