Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. 16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanı kadrosuna alındı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçın kamp kadrosunu resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 16 yaşındaki Arda Güler de kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı