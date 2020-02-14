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Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

14.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:12
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

'nin Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan , Ankara kafilesinde yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç

Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Kaynak: AA
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