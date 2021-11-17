Fenerbahçe'nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü

Serdar Dursun'dan kritik gol

Min-Jae Kim'li Güney Kore iki maçı da kazandı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin milli oyuncuları, ülkelerinin milli takımlarına katkılarını sürdürdü.

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'ta 13 Kasım'da oynanan Letonya mücadelesinde 90 dakika mücadele etti. 16 Kasım'da oynanan Romanya karşılaşmasında da 90 dakika sahada yer aldı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



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