Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports ekranlarında maçı yorumlayan Volkan Demirel gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"BU KADAR HATA YAPARSANIZ 3 GOL YERSİNİZ"

"Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bireysel hatalar çoktu. Hiç beklenmedik, umulmadık oyunculardan. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Kalecinin de 2 tane çıkardığı net pozisyon var. Gaziantep'in daha iyi bir oyunu olduğu, istediği skoru aldığı bir maç oldu. Gaziantep iyi takım savunması yaptı. Bekleyip çıkışlarla, Fenerbahçe'nin hatalarıyla kaleye gittiler. Gaziantep bunu yaptı golleri buldular. Bireysel hatalar, beklenmedik hataları ve bunların tamamının golle sonuçlanması Fenerbahçe adına eksi yazacağımız bir nokta.

"BİR İSYAN OLMASI LAZIM"

Fenerbahçe 3-2 yenildi. Kazansa 2. sıraya geçecek. Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'a yaklaşacak. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe'den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Ben yenilsem, gelsem içeri, 'Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız!" diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum"

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