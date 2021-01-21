Fenerbahçe'nin maçı var mı? Fenerin maçı ne zaman? Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçına çıkacak mı?
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Fenerbahçe'nin maçı var mı? Fenerin maçı ne zaman? Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçına çıkacak mı?

21.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:30
Fenerbahçe'nin maçı var mı? Fenerin maçı ne zaman? Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçına çıkacak mı?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sivasspor - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Fenerbahçe taraftarı Fenerin maçı ne zaman sorusunun cevabını merak etti. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Sivasspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

FENERİN MAÇI VAR MI?

Fenerbahçe'nin maçı bu akşam ekranlara gelecek.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig maçı 21 01 2021 Perşembe günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maç 19:00'da başlayacak.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sivasspor - Fenerbahçe, ücretli yayın platformu olan BeinSport'tan yayınlanacak.

MESUT ÖZİL SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKACAK MI?

Mesut Özil, Fenerbahçe ile hafta içinde sözleşme imzalayacak. Mesut Özil'in 6 gün kadar karantinada kalacağı için Sivasspor maçına çıkamayacak.

MESUT ÖZİL İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mesut Özil 21 Ocak'ta yapılacak olan Sivasspor-Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Henüz yeni transfer olduğu için bu hafta içinde sözleşme imzalayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Mesut Özil 6 gün karantinada kalacağından dolayı Sivasspor maçında olmayacak. Bir sonraki haftaki maçlarda forma giyeceği tahmin ediliyor.

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