Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor
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Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor

24.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:33
Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

Szalai sahne alacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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