Fenerbahçe'nin kupa hasreti sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi. Adını çeyrek finale yazdıran Kayserispor'da sevinç hakimken, sarı-lacivertlilerin ligdeki kötü gidişatına bir de kupaya veda eklendi.

Fenerbahçe, umut vadeden oyun anlamında da bir türlü toparlanamayıp taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Ligde lider Trabzonspor ile arasında 20 puan bulunan Fenerbahçe, 6'ncı sırada yer alıyor. Ligdeki olumsuz tabloyu kupada dağıtmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, istediğini başaramadı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün akşam Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahasından yine hüsranla ayrıldı. Karşılaşma boyunca istekli bir grafik çizemeyen, top geçişlerinde başarılı olamayan sarı-lacivertliler, 45+3'üncü dakikada 10 kişi kalan Kayserispor'a üstünlük kuramadı. Mücadelenin son anlarında eski oyuncuları Ramazan Civelek'in golü ile sarsılan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişata kupayı da eklemiş oldu. Ligde ve kupada hasretini sürdüren sarı-lacivertlilerin şu an ise elinde bir tek UEFA Konferans Ligi kaldı. Fenerbahçe, 17 Şubat'ta evinde 24 Şubat'ta ise deplasmanda Slavia Prag ile mücadele ederek.