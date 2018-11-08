Fenerbahçe'nin Kovduğu Pereira, Bu Sezon 42 Milyon TL Kazandı
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira, bu sezon Çin'de şampiyon olarak toplamda 42 milyon TL'ye yakın para kazandı.
2015-2016 Sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de ikincilik yaşayan ve bir sonraki sezonda Monaco'ya Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yollar ayrılan Vitor Pereira kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.
Bu sezon Hulk ve Oscar gibi önemli yıldızların formasını giydiği Shanghai SIPG takımını çalıştıran Portekizli teknik adam ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.
42 MİLYON TL'Yİ CEBE ATTI
Porto ve Olympiakos'tan sonra Çin'de de şampiyonluk yaşana Vitor Pereira'nın yıllık 6 milyon euro kazandığı ve şampiyonluk primi olarak 1 milyon euroyu cebine koyacağı öğrenildi.
Türkiye'den olaylı şekilde gönderilen Pereira'nın Fenerbahçe'den FIFA yoluyla bu sezon 1.9 milyon euro alacağı ise gündeme gelmişti.
(Fanatik)
YORUMLAR (15)
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Türkiye''de, bir takımı üç yıl devamlı çalıştırmış teknik direktör var mı !?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİZİM HER TAKIMIMIZIN KAFASI AYNI KAFA. OSMANİYESPOR BİLE YENİLİNCE SUÇU TEKNİK DİREKTÖRE ATIYOR. OYNAYAN OYUNCU BİR HALTA YARAMIYORSA TEKNİK DİREKTÖR NE YAPSIN ODUNLA GİRŞMESİ LAZIMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Adam Düzgündü Fenerde ne işi vardı ?Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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BİZİM MİLLETİMİZ ÇOK DEĞİŞİK . NEDEN HERKESİN ALDIĞI PARAYI TL YE ÇEVİRME GİBİ BİR DERDİNİZ VAR . ADAM PORTEKİZLİ VE ORDA YAŞIYOR VE ORADA EURO KULLANILIYOR . YANİ 42 MİLYON EURO FALAN ALMADI 6 MİLYON EURO PARA ALDI AVRUPA İÇİN ÇOK YÜKSEK BİR RAKAM DEĞİL BU .Cevap Yaz 8 Yayından KaldırCEVAP: euro 7 değil 6. . 6 milyon değil 7 milyon almış. . . 1milyon euro heryerde büyük para, boş boş konuşma3 5 Yayından Kaldır