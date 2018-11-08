Fenerbahçe'nin Kovduğu Pereira, Bu Sezon 42 Milyon TL Kazandı

2015-2016 Sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de ikincilik yaşayan ve bir sonraki sezonda Monaco'ya Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yollar ayrılan Vitor Pereira kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.

Bu sezon Hulk ve Oscar gibi önemli yıldızların formasını giydiği Shanghai SIPG takımını çalıştıran Portekizli teknik adam ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

42 MİLYON TL'Yİ CEBE ATTI

Porto ve Olympiakos'tan sonra Çin'de de şampiyonluk yaşana Vitor Pereira'nın yıllık 6 milyon euro kazandığı ve şampiyonluk primi olarak 1 milyon euroyu cebine koyacağı öğrenildi.

Türkiye'den olaylı şekilde gönderilen Pereira'nın Fenerbahçe'den FIFA yoluyla bu sezon 1.9 milyon euro alacağı ise gündeme gelmişti.

(Fanatik)