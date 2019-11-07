Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih

07.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:15

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'deki kötü gidişatını evinde oynayacağı Bayern Münih maçında bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da 3 maçtır kazanamıyor.

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 17. sırada yer alırken, Münih ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

7. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 5 kez parkeden galip ayrılırken, Münih ise 1 kez rakibini mağlup edebildi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fener evinde 88-84, Alman ekibi de sahasında 90-86'lık skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Fenerbahçe 70.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 79.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando de Colo 22.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Bayern'de ise Greg Monroe 14.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Bu sezonki tek galibiyetini 3. haftada evinde Saski Baskonia'yı mağlup ederek alan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Fener son olarak sahasında Zalgiris Kaunas'a kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA