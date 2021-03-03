Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 19: 00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Trabzonspor galibiyeti ile yüzü gülen Fenerbahçe, sahasında konuk edeceği Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasını da kazanmak istiyor. Ligin geri kalan bölümünde en az kayıpla yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte Antalyaspor maçı öncesinde ise 6 eksik bulunuyor.

GUSTAVO HAZIR DEĞİLFenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.MERT HAKAN VE SERDAR CEZALISarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu yarın oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.CENER ERKİN KADRODA OLMAYACAKDisiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYECEK

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda İrfan Can, Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN