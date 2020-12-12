Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim ilk kez 11'de sahaya çıkacak

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Sadık Çiftpınar, bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Lige iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan Erol Bulut'un öğrencileri, son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy'de yeniden kazanmak istiyor.

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8'ini Kadıköy'de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy'de üst üste mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.