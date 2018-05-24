Fenerbahçe'nin Satmadığı Josef de Souza'yı Şimdi Kimse İstemiyor

F.Bahçe'de gönderilecek ve kadroya katılacak oyuncuların geleceği henüz netlik kazanmasa da yönetim kurulunda Josef de Souza pişmanlığı yaşanıyor. Devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'dan Sambacı için teklif alan sarı-lacivertliler, Ada temsilcisine kapıyı 12 milyon eurodan açmıştı.

İngilizler 2. görüşmede fiyatı 10 milyon euro seviyelerine çekmek isterken bu kez de sarı-lacivertli idareciler 11 milyon eurodan aşağıya düşmemişti. Aradaki 1 milyon euroluk fark yüzünden tecrübeli orta sahanın transferi gerçekleşmezken ciddi bir bonservis gelirinden olan F.Bahçeliler, ocak ayında kadroya istenilen takviyeyi yapamadı.

WEST BROMWICH ALBION KÜME DÜŞTÜ

Arada henüz 6 ay gibi kısa bir süre geçerken, takımın bankosu olmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncuya hiçbir teklif gelmiyor. West Bromwich, İngiltere'de küme düşerken, oyuncuyu takip eden İtalyan ve Portekizli kulüpler, F.Bahçe ile herhangi bir temas kurmuyor. Bu durumdan dolayı üzüntü yaşayan sarı-lacivertliler 10 milyon euroluk gelirden olmanın hayal kırıklığını yaşıyor.

Sözleşmesi bir yıl sona erecek olmasından dolayı Josef'i isteyen hiçbir kulüp çıkmazken, seçimden sonra oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar alınması muhtemel.