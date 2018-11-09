Fenerbahçe'nin İstediği Mesut Özil, Futbolu Arsenal'da Bırakmayı Planlıyor
Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil, "Henüz 30 yaşındayım ve halen gencim. Futbolda her şey olabilir ama kariyerimi burada bitirmek güzel olur" dedi.
Arsenal'in 30 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, kariyerini bitirmek istediği zaman ve kulüp hakkında açıklamalar yaptı. Arsenal'de mutlu olduğunu vurgulayan Mesut, "Henüz 30 yaşındayım ve halen gencim. Futbolda her şey olabilir ama Arsenal gibi bir kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek güzel olur" ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ İYİ HİSSEDERSEM 38'E KADAR OYNARIM"
Daha uzun süre futbol oynamak istediğini dile getiren Mesut Özil, "Kendimi iyi hissedersem 38 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Bilmiyorum, belki de 36 yaşımda bırakırım." dedi.
"EMERY HARİKA HOCA"
Unai Emery'e övgülerde bulunan yıldız futbolcu, "Emery harika bir teknik adam. Onunla birlikte yola devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
(Sporx)
YORUMLAR (7)
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Kendini begenmis züpppe.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mesut gittiginden beri Alman milli takimi darmadagan. Takimin beyni idi. Daha Cook araarlar.Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırGERO: Aramaktan Almanya''da büyütec sikintisi basladi zaten ve de Almanya''nin bütün terzileri toplanip cabaliyorlar ama A. milli takimini bir türlü toparlayamiyorlar. Japonya ve Brezilya''dan acil yardim istediler.1 Yayından Kaldır
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OGLIM SEN ALMANYADAN EMEKLI OLMADINMI NIYE BUKADAR AC GOZLUSUN ARKADAS YINE GELDIN BEGENMEDIGIN VATANA VATANSIZCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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avisden araba kıralı mesut gelsın :) fenerlıyım ama az dalga gecmedıler :(Cevap Yaz Yayından Kaldır