Fenerbahçe'nin İstediği Bas Dost, Sporting Lizbon'un Kamp Kadrosunda Yer Almadı
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, yeni sezon hazırlıkları için pazartesi günü İsviçre'de başlayacağı kampın kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin istediği forvet Bas Dost 29 kişilik kadroda yer almadı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan iyi haber geldi.
Pazartesi günü İsviçre'de hazırlık kampına başlayacak olan Lizbon'un açıkladığı 29 kişilik kamp kadrosunda 29 yaşındaki Hollandalı forvet Bas Dost yer almadı.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİ
Geçen sezon sonunda taraftarların kulüp tesisini basarak futbolculara saldırmasının ardından yıldız futbolcu kulüpten ayrılmak istediğini dile getirmişti.
Öte yandan Sporting Lizbon'un kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması giyen Merih Demiral da yer aldı.
İŞTE SPORTING LIZBON'UN KAMP KADROSU:
Marcelo Ferreira, Jonathan Silva, Jefferson Moreira, André Pinto, Matheus Pereira, Fredy Montero, Bruno César, Stefan Ristovski, Domingos Duarte, Raphinha Belloli, Carlos Mané, Romain Salin, Lumor Agbenyenu, Cristiano Piccini, Jérémy Mathieu, Francisco Geraldes, Radosav Petrovic, Josip Misic, Luc Castaignos, Marcus Wendel, Ryan Gauld, João Palhinha, Bruno Gaspar, Jovane Cabral, Luís Maximiano, Seydou Doumbia, Mattheus Oliveira, Merih Demiral
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