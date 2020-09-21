Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu kadroya geri döndü Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maç öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli olurken, ilk hafta sonradan oyuna giren Ozan Tufan, kadroda kendine yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK BULUNMUYOR

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia.

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

Kaynak: Haberler.com