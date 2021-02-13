Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan Mesut Özil sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan Mesut Özil sürprizi

13.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:43

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Mesut Özil, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak.

Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Fabip Borini, Ndao, Kemal Ademi.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Valencia, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan Mesut Özil sürprizi
Haber Yorumları (5)
FERHAT: Şimdi ilk 11 ler geldi. Kardeşim futbolda şike bitsin artık. Seneye Fenere dönecek olan: Karagümrük te kiralık oynayan kemal ademiyi oynatmakta ne oluyor. Çıkma sahaya madem maçı vereceksiniz. Ayıp liği ne hâle getirdiniz. Böyle saçmalık varmı Ilk 11 de fenerin oyuncusunu oynat. Yani fener sahada 12 kişi olacak karagümrük 10 kişi. Şiddetle kınıyorum.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
SERHAT: Futbol bilgin harika
Yayından Kaldır
MANTIKLI DÜŞÜN: Mantıken her oyuncu kendi takımı da olsa gol atıp kendini ıspatlamak ister Metin ol bu konuda gücü yeterse atar fenere gol atanı Fener sever ve transfer eder
Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Nimetullah Erdoğmuş Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Selami Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Antalya Saldırı Twitter Liverpool
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan Mesut Özil sürprizi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 18:52:12. #1.15#
title