Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan Mesut Özil sürprizi

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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Mesut Özil, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak.

Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Fabip Borini, Ndao, Kemal Ademi.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Valencia, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam.