Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor. Evinde bu sezon üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilki yaşadı. 2020-21 sezonunun 8'inci haftasında Konyaspor'a 2-0, 10'uncu haftada Beşiktaş'a 4-3 yenilen sarı-lacivertliler, 12'nci haftada ise Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, ligin 2'nci haftasında oynadığı Hatayspor'la ise 0-0 berabere kalarak 1 puana yetindi.

LİGDE 12 SENE SONRA 3 FARKFenerbahçe, Süper Lig'de en son Kayserispor'a 3 farkla mağlup oldu. 2008-09 sezonunun 6'ncı haftasında 5 Ekim 2008 tarihinde Kayserispor'la mücadele eden sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 4-1 yenik ayrıldı. İç sahada olumsuz bir tablo sergileyen sarı-lacivertli ekip, 12 yıl aradan sonra Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenik düştü.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) ise 21 Mayıs 2015 tarihinde Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.İLK 15 ARASINDA 7 PUAN TOPLAYABİLDİFenerbahçe, bu sezon 6 iç saha maçında 7 puan toplayabildi. Süper Lig'in 2020-21 sezonunda dış sahada başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, aynı başarıyı iç sahaya yansıtamadı. Sıralamada ilk 15'e bakıldığında ezeli rakibi Trabzonspor ile aynı durumda olan sarı-lacivertliler, 6 iç saha maçında 7 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN