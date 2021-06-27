Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
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Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi

Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve yeni sezonda sarı-lacivertlilerin giyeceği iddia edilen formalar taraftarı memnun etmedi. Taraftarlar yeni tasarımları beğenmezken formalara yönelik memnuniyetsizliklerini dile getiren paylaşımlarda bulundular.

Adidas'la süren uzun birlikteliğini sonlandıran Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma olmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Puma'nın elinden çıkan yeni formaları sosyal medyaya düştü.

Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
Fenerbahçe'nin deplasmanda giyeceği iddia edilen forma
Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
Fenerbahçe'nin iç sahada giyeceği iddia edilen forma
Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi

TARAFTARIN HOŞUNA GİTMEDİ

Yeni sezonda sarı-lacivertlilerin giyeceği iddia edilen formalar sızdırıldı. Puma'nın tasarladığı iç saha ve deplasman formaları, Fenerbahçe taraftarı tarafından beğenilmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni tasarıma sosyal medyada tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi
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Ali Gülhan
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