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Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Pekin: Fenerbahçe, şike yapmamıştır, asla da yapmaz

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, bugün 15'inci celsesi tamamlanan ve ara kararları açıklanan Fenerbahçe Kumpası Davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Pekin: Fenerbahçe, şike yapmamıştır, asla da yapmaz
03.07.2020 22:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:48

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, bugün 15'inci celsesi tamamlanan ve ara kararları açıklanan Fenerbahçe Kumpası Davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi Fethi Pekin, alınan kararlarla ilgili şu sözleri kullandı:  "Bir defa şunu söylemek gerekir ki gelinen aşamada dahi çok fazla usuli eksiklik var.

Bilirkişi raporu bekleniyor, ek savunma alınacak, bazı gerekçeli kararların celbi talep edilmiş gibi durumlar söz konusu.Bununla birlikte 'tefrik' kararı verilerek ayrı dosyaya kayıt yapılmasını yargılamayı hızlandırmaya matuf bir ara karar olarak görüyorum.Zira ayrı esasa kaydedilen sanıkların işlemleri de otomatik olarak bu dosyadan kurtarılmış ve prosedürel bir rahatlık sağlanmış olacak.Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ile ilgili talebin reddi zaten makul ve olması gereken türde bir karardır.Tutuklu bir kısım sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karar ve delil durumu somut şartları değerlendiren Mahkeme heyetinin takdiridir.Bir sanıkla ilgili tahliye ve yurtdışı çıkış yasağı kararı da aynı şekilde Mahkeme'nin takdiridir.Tabii çok kapsamlı bir dosya olduğunu vurgulamak ve bir çok usuli işlem söz konusu olduğunu belirtmek gerekir.Bu sebeplerle bir sonraki duruşmanın 9-20 Kasım 2020 tarihine ertelenmiş olması elbette bir an önce tecelli etmesini umduğumuz adaletin Fenerbahçe'ye teslimini ötelemiştir.Ancak son tahlilde, gerek Başkanımız Sayın Ali Koç'un duruşmada arz ettiği, gerek avukatlarımızın savunmalarında bildirdiği gerekse tüm Fenerbahçe camiasının tüm gönlüyle haykırdığı üzere bu adaletin yerini bulmasına gölge düşürmeyecektir.Davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın.

Başkanımız Sayın Ali Koç'un mahkeme heyeti önünde dile getirdiği sözleri bir kez daha tekrar ediyor ve diyoruz ki; Fenerbahçe, tertemiz bir tarihe sahiptir, şike yapmamıştır, asla da yapmaz!"


Kaynak: DHA

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