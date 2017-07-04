Fenerbahçe'nin Gündemindeki İsme Talip Oldular!

Fenerbahçe'ye Rolan transferinde rakip! Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadroya katılmasını istediği golcü oyuncu Diego Rolan'ın talipleri artıyor.



Bordeaux'un Uruguaylı golcü oyuncusu Diego Rolan için İngiltere'den de iki talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberde İngiltere Championhip ekiplerinden Fulham ve Sunderland, Diego Rolan ile ilgileniyor. İlgilenen ekiplerden Fulham'ın Lille ile görüşme yaptığı ve Fransız temsilcisine 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.



Ancak daha önce Fenerbahçe ile de görüşen Lille, İngiltere'den gelen teklifleri de düşük buldu. Fransız temsilcisi Rolan için en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.



FENERBAHÇE İLE LILLE ARASINDAKİ SON DURUM



Bordeaux, golcü oyuncusu Rolan için kapıyı 8 milyon Euro'dan (32 milyon TL) açtı. Geçtiğimiz sezonlarda 15 milyon Euro istendiği göz önüne alınırsa, bu rakam iyi görünüyor. Ancak yönetim, pazarlıkla 5 milyon Euro'ya (20 milyon TL) işi bitirmek istiyor.



(Sporx)