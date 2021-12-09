Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimali var mı? 9 Aralık FB UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkar mı, bir üst tura yükselebilir mi? FB elendi mi? Puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 6. maçlar oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe 6. maçına çıkarken futbol severler, Fenerbahçe gruptan çıkar mı, grupta 1. ya da 2. olabilir mi? Grupta 3. mü olacak? Gruptan çıkar mı? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin gruptan çıkma olasılığı var mı, yok mu? UEFA D grubu puan durumu kaçtır? merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri nedir? FB grubu 1. veya 2. tamamlar mı? İşte tüm olasılık ve ihtimaller...
Temsilcimiz Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. maçını oynayacak. Şuanda grupta 3. sırada yer alıyor. Vatandaşlar ise Fenerbahçe gruptan 1. çıkabilir mi? FB bir üst tura çıkar mı? Fenerbahçe gruptan kaçıncı çıkacak? Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri nelerdir? Bu maçı kazanırsak gruptan çıkar mıyız? sorularının cevaplarını merak ediyor. Sizler için kısaca bir analiz yaptık. İyi okumalar dileriz...
Temsilcimiz Fenerbahçe grupta 5 puanla 3. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 5 maç oynandı. Geriye 1 maç kaldı.
D Grubu puan durumu:
- Eintracht Frankfurt : 11 puanda
- Olympiakos : 9 puanda
- Fenerbahçe : 5 puanda
- Royal Antwerp : 2 puanda
Bugün Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 8 puana çıkacak.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Buna göre temsilcimiz Fenerbahçe grubu 3. sırada tamamlayacak. Böylelikle UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılmaya hak kazanacaktır.
Kısacası temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Kupalarından tamamen elenmedi. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecektir.
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