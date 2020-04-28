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Fenerbahçe'nin gözü İzmir'de

SÜPER Lig'de son 2 sezondur zirve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başlarken gözünü İzmir kulüplerine çevirdi.

Fenerbahçe'nin gözü İzmir'de
28.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:55

SÜPER Lig'de son 2 sezondur zirve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başlarken gözünü İzmir kulüplerine çevirdi. Başkan Ali Koç'un ilk yılında geçen yaz döneminde Altınordu'dan genç kaleci Berke Özer ve kanat Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler altyapı koordinatörlüğü ile antrenörlük için Altay ve Altınordu teknik direktörleriyle görüştü. Önce Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak'la temasa geçen yönetim ardından 6 senedir Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu'nu listesine aldı. Fenerbahçe, Koşukavak'la görüşmelerini sezon sonu yapacağına dair resmi açıklamada bulundu. Hüseyin Eroğlu ile altyapı sorumluluğu için fikir alış verişine devam eden Fenerbahçe'nin lig bitiminde kesin kararını vereceği bildirildi. Hem Yalçın Koşukavak hem de Hüseyin Eroğlu, bu sezon içinde olmasa da ilerde Fenerbahçe'de çalışmayı istediklerini açıklamıştı. Teknik adamların yanı sıra İzmir kulüplerindeki futbolcularla da ilgilenen Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Göztepe'nin iki defans oyuncusu Titi ve Alpaslan Öztürk'e teklfi götürdüğü iddia edildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinin devre arasında da Alpaslan'ı istediği ileri sürülmüştü. Alpaslan'ın Göztepe ile 1 sene daha kortratı bulunurken, Brezilyalı Titi'nin ise mukavelesi lig bitiminde sona erecek.

BUCALI FORVET LİSTEDE 

Fenerbahçe'nin 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor'un genç forveti Barış Sungur'la da ilgilendiği iddiası ortaya atıldı. Başkan Ali Koç'un 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'la 18 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşme yaptığı ifade edildi. Buca'nın U19 takımında oynayan Barış, profesyonel kariyerinde 3'üncü Lig'de bu sezon 2 maça çıktı. Fenerbahçe'nin ayrıca geçen sezon Karşıyaka'nın genç futbolcusu Doğukan İnci'yle de ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Altyapıya ve genç futbolculara daha fazla önem vermeyi düşünen Başkan Ali Koç'un temmuz ayında düğmeye basacağı ve Fenerbahçeli kurmayların bir gözünün sürekli İzmir'de olacağı vurgulandı. 

Kaynak: DHA

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